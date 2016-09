Damit sind die geldpolitischen Entscheide der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom Donnerstag gemäss den Erwartungen ausgefallen. Fast ausnahmslos alle Experten sahen die Nationalbank diesmal bei ihrem geldpolitischen Entscheid unter keinerlei Druck. So liefern gemäss den Experten weder die Geldpolitik der Europäische Zentralbank noch die Konjunkturdaten Argumente für einen Kurswechsel.

Die Nationalbank selbst weist in ihrer Lagebeurteilung auf die fast unveränderte Situation am Devisenmarkt und der Weltwirtschaft hin. Der Franken bleibe deutlich überbewertet, heisst es in der Mitteilung. Die SNB hält darum am bisherigen Niveau der Negativzinsen und des Leitzinses Dreimonat-Libor fest. Gleichzeitig bleibt sie bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv.

Bei der konjunkturellen Entwicklung der Schweiz zeigt sich die SNB leicht optimistischer als noch Mitte Juni. Für das laufende Jahr erwartet die Nationalbank neu ein Wirtschaftswachstum in der Schweiz von rund 1,5 Prozent. Die frühere Prognose lautete auf 1,0 bis 1,5 Prozent. Die Erhöhung der Voraussage begründet die Nationalbank mit der Belebung der Schweizer Wirtschaft, die stärker als erwartet ausgefallen sei.

Bei der globalen Konjunktur geht die SNB weiter davon aus, dass die Weltwirtschaft auch in den kommenden Quartalen weiterhin moderat wachsen wird. Der Brexit mache jedoch die Einschätzung der globalen Konjunkturaussichten schwieriger.