Sollte es nun keine bahnbrechenden gemeinsamen Initiativen der Regierungen geben, werde das globale Wirtschaftswachstum wahrscheinlich schwach bleiben. so Gurría in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die ganze Arbeit sei an den Notenbankern hängengeblieben, kritisierte er im Vorfeld des Gipfeltreffens der 20 grössten Industrie- und Schwellenländer (G20) in der chinesischen Stadt Hangzhou.

"Jetzt muss sie an die Finanzminister weitergereicht werden, die Wirtschaftsminister, die Handelsminister, die Technologieminister, die Wissenschaftsminister, die Bildungsminister, die Wettbewerbsminister", forderte er. "Jetzt ist es höchste Zeit für einen Strukturwandel."