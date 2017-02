Zu den Chancen des Bieler Konzerns im 2017 schreibt die Zürcher Kantonalbank: «Swatch Group ist zwar bekannt für (zu) optimistische Prognosen.» Der jüngste Branchentrend deute jedoch «darauf hin, dass die Schweizer Uhrenindustrie im Verlaufe des Jahres 2017 wieder zu leichtem Umsatzwachstum zurückkehren könnte».

In der Tat gibt es positive Anzeichen: Die Verkaufszahlen der letzten Monate zeigten vor allem in Asien und im Mittleren Osten steigende Umsätze, heisst es seitens Swatch. Das gelte auch für die Marken im Luxussegment, sodass für das Jahr 2017 in Lokalwährung wieder mit einem gesunden Wachstum zu rechnen sei, «umso mehr dies ebenfalls in den USA und in Europa erwartet wird».

In Sachen USA hatten laut Bloomberg einige Uhrenmacher bereits im vergangenen Monat auf dem Genfer Uhrensalon Andeutungen gemacht: Demnach gebe es Hoffnung, dass Donald Trumps Steuersenkungspläne für Vermögende die Uhrenabsätze ankurbeln könnten.

Gegenüber der Nachrichtenagentur sagte Hayek nun, er hoffe, dass die USA ihre Mittelschicht wieder stärken könnten. «Das wäre gut für die Schweizer Uhrenindustrie.»

Neben Uhren und Schmuck setzt Hayek verstärkt auf Hochleistungs-Batterien für Elektroautos der Swatch-Tochter Belenos. Laut dem Wirtschaftsmagazin «Bilanz» sollen ab März erste Tests in China anlaufen. In zwei bis drei Jahren könne, wenn alles gut gehe, die Zulassung erfolgen.