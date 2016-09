Piloten liessen ihre Modelle um die Wette fliegen. Die Veranstaltung wurde wegen des Ausnahmezustandes in Frankreich von Sicherheitskräften geschützt. Besucher mussten ihre Taschen kontrollieren lassen. Normalerweise dürfen Drohnen die französische Hauptstadt nicht überfliegen, Ausnahmen sind strikt geregelt.

Die Stadt Paris will Drohnen auch als Wirtschaftsfaktor bekannter machen: "Sie lassen sich in vielen Bereichen einsetzen, bei der Bahn, bei der Feuerwehr, beim Schutz von historischen Gebäuden, in der Landwirtschaft", sagte der im Rathaus für Wirtschaftsentwicklung verantwortliche Jean-Louis Missika der Nachrichtenagentur dpa. "Frankreich ist in diesem Bereich sehr stark. Es gibt viele Start-Ups in der Luftfahrtbranche."