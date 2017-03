Eine Million Franken pro Monat: So viel verdiente Tidjane Thiam 2016. Er ist seit Sommer 2015 Konzernchef der Credit Suisse (CS). Die Zürcher Grossbank schrieb wegen der Bereinigung von Altlasten in den letzten zwei Jahren je einen Milliardenverlust und benötigt deswegen frisches Kapital.

Thiam wusste, dass er als Aufräumer zur CS geholt worden ist. Dennoch sagte er in einem Interview mit der Zeitung «Finanz und Wirtschaft», die Zeche für die Aufräumarbeiten dürfe nicht dem aktuellen Management belastet werden: «Das Tagesgeschäft der Bank ist profitabel.»

Das sieht auch der für die Chefsaläre zuständige Verwaltungsrat (VR) so: Er präsentiert die Rechnung dem Aktionär. Zur Finanzierung der Wahldividende schlägt das Aufsichtsgremium der Generalversammlung vor, das «genehmigte Kapital» zu erhöhen. Die Wahldividende von 70 Rappen kann bar oder in Form von Aktien bezogen werden. Verweigern die Aktionäre die Zustimmung, entfällt die Ausschüttung.

200 Millionen mehr Boni

Mehr Geld gibts dagegen für die Mitarbeiter: Der Bonustopf ist von 2,9 auf 3,1 Milliarden Franken erhöht worden. Der Präsident des Vergütungskomitees, Jean Lanier, begründet dies mit dem immergleichen Argument von Vertretern Schweizer Grossbanken.

Wegen der Verkleinerung des Bonus-Topfes für 2015 sei das «Fluktuationsrisiko unter Schlüsselkräften» im Investmentbanking sowie in der Division Asia Pacific im ersten Quartal des letzten Jahres angestiegen. Deshalb habe man auch Sonderboni gewährt, um Mitarbeiter halten zu können.

Profitiert von den höheren variablen Vergütungen haben insbesondere die 939 «Risikoträger». Im Schnitt verdiente ein solcher Schlüsselmitarbeiter 1,75 Millionen Franken. Das sind 77'000 Franken mehr als im Vorjahr. Sie erhielten Boni von insgesamt 900 Millionen Franken.

Das dürfte rund doppelt so viel sein, wie den knapp 1200 Risikoträgern der französischen Bank BNP Parisbas für 2016 gewährt wird. Nur: Das grösste Geldhaus im Euroraum erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Vorsteuergewinn von rund 12 Milliarden Franken (siehe Grafik unten).

Deutsche-Bank-Chefs lehnen Boni ab

Dennoch verdient BNP-Parisbas-CEO Jean-Laurent Bonnafé lediglich 3,5 Millionen Franken. Das ist wenig im Vergleich zu den Bezügen anderer Konzernchefs globaler Banken in Europa und in den USA. So kommt John Cryan, ein ehemaliger UBS-Manager, bei der Deutschen Bank auf rund 4 Millionen Franken.

Auch Cryan wurde im Sommer 2015 engagiert, um Altlasten aus dem vergangenen Jahrzehnt zu bereinigen. Er fürchtet sich nicht davor, die Gehälter radikal zusammenzustreichen. Der Bonitopf für 2016 beläuft sich auf rund 540 Millionen Franken – 77 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Konzernleitungsmitglieder bezogen nur ihre Grundgehälter.