Dies ermögliche es beiden Ländern, ihre Tourismusstrategien aufgrund einer besseren Datenlage zu optimieren, teilte Schweiz Tourismus am Montag mit. Die Schweiz werde unter anderem auch an der zweiten Ausgabe der World Winter Sports Expo in Peking Anfang September prominent vertreten sein.

Wie die Zusammenarbeit im Weiteren genau aussehen soll, wird derzeit in Gesprächen zwischen Schweiz Tourismus und der China National Tourismus Administration (CNTA) diskutiert, heisst es in der Mitteilung. Die Auftaktveranstaltung wird voraussichtlich im Frühjahr in China stattfinden, während die Abschlussfeier dann im Dezember in der Schweiz ausgerichtet wird.

Der Beschluss fand im Rahmen des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Montag in Bern statt. Am Rande des Word Economic Forum (WEF) in Davos werden der chinesische Staatschef und Bundespräsidentin Doris Leuthard den Startschuss für das gemeinsame Tourismusjahr nochmals symbolisch bekannt geben.