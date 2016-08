Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichte am Montag neue Schätzungen für das Bruttoninlandsprodukt (BIP) pro Kopf. Vor rund einer Woche hatte die UBS bereits in Aussicht gestellt, dass die seit einigen Jahren stagnierende Wirtschaftsleistung pro Kopf im vergangenen Jahr zurückgegangen ist. Das ist nun sozusagen amtlich.

Das BFS hat ausserdem eine Tabelle publiziert, die Anhaltspunkte geben könnte über die Ursachen dieses Rückgangs. Darin wird das Wachstum der Wirtschaftsleistung pro Kopf nach verschiedenen Einflussfaktoren aufgeschlüsselt.

Weniger Erwerbsfähige

Diese Tabelle fördert Interessantes zutage: Während die Demografie ihren Tribut fordert und den Anteil Personen im erwerbsfähigen Alter an der Bevölkerung sinken lässt, arbeitete 2015 von diesem schrumpfenden Potenzial ein grösserer Prozentsatz. Das heisst: Es sind zwar weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter, aber von diesem Pool möglicher Arbeitskräfte sind mehr erwerbstätig. Die sogenannte Erwerbsquote stieg daher um 0,6 Prozent. Zum ersten Mal seit 2004 merklich gestiegen ist auch die Arbeitszeit pro erwerbstätige Person, nämlich um 0,7 Prozent. Beides – die höhere Erwerbsquote und die längere Arbeitszeit – ist positiv für die Wirtschaftsleistung des Landes, auch pro Kopf umgerechnet. Unter dem Strich ergibt sich für 2015 ein durchschnittlicher Beitrag des Arbeitseinsatzes jedes Einwohners am Wachstum des BIP pro Kopf von 1,1 Prozent.

Weniger Leistung pro Stunde

Dies reichte aber nicht, um den negativen Beitrag des Faktors «Leistung pro Arbeitsstunde» zu kompensieren. Diese sank nämlich um 1,4 Prozent. Anders gesagt: Zwar arbeiten mehr Menschen von denen, die überhaupt arbeiten können. Doch die Arbeit war – zumindest 2015 – im Durchschnitt weniger produktiv. Unter dem Strich erklärt sich so der Rückgang von –0,3 Prozent des realen BIP (real bedeutet ohne Berücksichtigung von Preisveränderung). Beim BFS wird darauf hingewiesen, dass die Daten nicht um die jährlichen Schwankungen der Anzahl Arbeitstage bereinigt sind, man müsste also einige Jahre abwarten, um hier definitive Schlüsse ziehen zu können.

Die Frage, was verantwortlich ist am Rückgang der Wirtschaftsleistung pro Kopf, bereitet der Ökonomenzunft Kopfzerbrechen. Im eingangs erwähnten UBS-Kommentar war zu lesen, dass die Wirtschaftsleistung auf Pro-Kopf-Basis 2015 «angesichts des nach wie vor starken Bevölkerungswachstums» wohl etwas zurückging. Eine Economie-Suisse-Studie kommt indes zum Schluss, dass sich das Pro-Kopf-Einkommen dank Zuwanderung gar erhöhte. Auch am Tag der Wirtschaft vergangene Woche war dies der Tenor. Staatssekretär Jacques de Watteville und EconomieSuisse-Präsident Heinz Karrer hoben die Vorzüge des bilateralen Wegs mit der darin stipulierten Personenfreizügigkeit hervor. Ohne die bilateralen Verträge, erklärte Karrer, würde das BIP pro Bewohner um 5,7 Prozent tiefer ausfallen, was einem Betrag von 4400 Franken weniger entspreche pro Jahr und Kopf.

Die Vereinbarung der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU trat im Rahmen der bilateralen Verträge I zum 1. Juni 2002 in Kraft. Die Statistik zeigt, dass die Zuwanderung erst nach 2004 massgeblich stieg, bis 2008 scharf anstieg und sich danach auf relativ hohem Niveau hielt. Ausser Frage steht, dass die Zuwanderung die Wirtschaftsleistung der Schweiz insgesamt erhöht hat. Dass dadurch mehr konsumiert wird, merken etwa der Detailhandel und der Wohnungsbau.

«Die Nordwestschweiz» hat an berufener Stelle nachgefragt, um mehr zu erfahren: Marius Ley, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sektion Wirtschaftsstruktur und -analysen beim BFS, sowie bei Fabian Maienfisch, stv. Ressortleiter und Mediensprecher beim Staatssekretariat für Wirtschaft Seco.

Herr Ley, Die Wirtschaftsleistung der Schweiz ist 2015 insgesamt stärker gewachsen als erwartet. Ist der Frankenschock verdaut?

Marius Ley: Es zeigt sich, dass viele Branchen vom Frankenschock nicht oder nur sehr schwach betroffen waren. Dazu zählen das Gros der Dienstleistungen sowie die Pharmabranche. Die traditionell stark exportorientierte Industrie musste jedoch einen Rückgang der Wertschöpfung verzeichnen.

Gemäss neusten Zahlen sank aber das BIP pro Kopf. Warum?

Das reale Bruttoinlandsprodukt ist 2015 um 0,8 Prozent gestiegen. Da das Bevölkerungswachstum gleichzeitig noch etwas höher war, kam es zu einem leichten Rückgang des BIP pro Kopf um 0,3 Prozent. Ein Rückgang des BIP pro Kopf ist, wenn man die letzten 25 Jahre betrachtet, eher die Ausnahme.

Wie wird das BIP pro Kopf in der Schweiz berechnet?

Bei der Berechnung des BIP pro Kopf wird wie international üblich die Wirtschaftsleistung insgesamt durch die ständige Wohnbevölkerung geteilt. Das heisst, nebst Schweizer Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Schweiz auch ausländische Staatsangehörige, die über eine Bewilligung für Niederlassung oder Aufenthalt für mindestens ein Jahr verfügen. Zudem Personen des Asylbereichs, die sich seit mindestens einem Jahr in der Schweiz aufhalten.

Es heisst, die Einwanderung aus der EU habe das BIP pro Kopf deshalb bisher nicht geschmälert, weil die Einwanderung aus gut qualifizierten und daher überdurchschnittlich entlöhnten Arbeitnehmern bestand.

Es gibt verschiedene Massstäbe, um zu bestimmen, wie gut qualifiziert die Einwanderer sind. Man kann etwa den Anteil der Erwerbstätigen nehmen, die einen Tertiärabschluss haben. Bezogen auf diesen Indikator stimmt die Grundannahme: Der Tertiäranteil der seit 2002 aus den EU- und Efta-Ländern Zugezogenen liegt bei 57 Prozent und somit höher als jener der Schweizer mit 40 Prozent. Das ist jedoch noch keine ausreichende Bedingung dafür, dass das BIP pro Kopf als Folge auch tatsächlich steigt. Die Zugewanderten müssen nämlich auch Jobs finden, die ihren Qualifikationen entsprechen. Das dürfte der Fall sein, gemäss den Zahlen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung Sake: Deutlich mehr als die Hälfte der Zugezogenen üben Berufe mit hohen Qualitätsanforderungen aus.

Herr Maienfisch: Hat der Produktivitätsrückgang damit zu tun, dass vermehrt weniger qualifizierte Arbeitskräfte einwandern?

Fabian Maienfisch: Die Entwicklung der Schweiz war 2015 geprägt durch eine abrupte Verlangsamung des Wirtschaftswachstums – ausgelöst durch eine erneut starke Aufwertung des Frankens. Es ist typisch, dass die Beschäftigung auf solche Verlangsamungen nicht sofort oder voll reagiert. Firmen ziehen es oft vor, nicht gleich mit Entlassungen, sondern Margen-Anpassung, Kurzarbeit oder längeren Arbeitszeiten zu reagieren. Eine ähnliche Konstellation ergab sich 2009, als die Schweiz im Zuge der Finanzkrise abrupt in die Rezession geriet. Zwar verlangsamte sich das Beschäftigungswachstum, aber weniger schnell als das BIP. Ein Rückgang im BIP pro Kopf folgt daher praktisch automatisch und hat nicht zwingend etwas mit der Qualifikation der Beschäftigten oder der Einwanderung zu tun.

Ist die Personenfreizügigkeit aus individueller Sicht der bestehenden Bevölkerung vorteilhaft?

Die Personenfreizügigkeit ist aus Sicht der ansässigen Bevölkerung in erster Linie vorteilhaft, wenn die Zuwanderung komplementär zum bestehenden Arbeitskräfteangebot ist, wenn also die Zuwanderer vor allem Qualifikationslücken decken und den Fachkräftemangel entschärfen. Werden hingegen vermehrt bestehende Arbeitskräfte konkurrenziert, ist das Bild weniger klar. Das gilt vor allem für kurzfristige Entwicklung – etwa von einem Jahr auf das andere. Ob die Zuwanderung längerfristig eher komplementär oder konkurrenzierend ist, ist eine empirische Frage. Bisherige Studien sind nicht ganz einhellig, deuten aber mehrheitlich auf komplementäre Effekte hin. Somit dürften auch die inländischen Arbeitnehmer insgesamt von der Personenfreizügigkeit profitieren.