Um die wegbrechenden Einnahmen zu kompensieren, setzt die Post auf neue Angebote wie zum Beispiel E-Voting. «Wenn wir es nicht machen, dann machen es andere», erklärte Postchefin Susanne Ruoff in Bern. Vor zwei Jahren entschied sich die Post, in das Geschäft einzusteigen. Sie ist unterdessen in drei Kantonen aktiv.

Den Rückgang bei der Briefmenge ebenfalls etwas kompensieren kann dank dem wachsenden Onlinehandel das Logistikgeschäft. Die Verkündung der Rekordzahl von 122 Millionen verarbeiteten Pakete (Plus 5,7 Prozent gegenüber 2015) hatte allerdings einen bitteren Beigeschmack. Denn dem Umsatzplus von 20 Millionen Franken im Vorjahresvergleich steht ein Minus von 28 Millionen Franken beim Gewinn gegenüber. Verantwortlich dafür ist laut Post der grosse Druck auf die Margen in einem vollständig liberalisierten Markt. Um in diesem mithalten zu können, zieht es die Post verstärkt ins Ausland. Es werde immer wichtiger, «dass man bereits am Ort der Produktion die Wertschöpfungskette der Post aufbaut», so Ruoff. «Wir müssen die internationalen Warenflüsse verstehen.» Die Zeiten, in denen die Post lediglich an der Landesgrenze Pakete übernommen habe, seien vorbei.