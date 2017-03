Wie John Steed von der Anti-Piraterie-Organisation Oceans Beyond Piracy am Donnerstag mitteilte, übergaben die Entführer die acht Seeleute aus Sri Lanka der Küstenwache und verliessen das gekaperte Schiff.

Die Küstenwache der halbautonomen somalischen Region habe den Entführern "ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnten", sagte Steed, ein früherer britischer Offizier, der seit Jahren die Freilassung von Geiseln somalischer Piraten aushandelt. Einzelheiten nannte Steed nicht.

Der Tanker "Aris 13" war auf dem Weg von Dschibuti in die somalische Hauptstadt Mogadischu, als er am Montag in die Gewalt von Piraten geriet. Es war die erste Entführung eines Handelsschiffs am Horn von Afrika seit 2012.

Die Piraten hatten die Besatzung gezwungen, ihren Kurs zu ändern und Richtung Puntland zu fahren. Vor der Freilassung hatte die Küstenwache von Puntland gedroht, das Schiff gewaltsam zu befreien. Es gab bereits erste Schusswechsel mit den Piraten.

Angriffe somalischer Piraten auf Handelsschiffe am Horn von Afrika hatten seit dem Jahr 2005 deutlich zugenommen und 2011 einen Höhepunkt erreicht. Massnahmen zum Kampf gegen die Piraterie, darunter Patrouillen im Meer, zeigten seitdem Erfolge. In den vergangenen Jahren wurden lediglich einige versuchte Angriffe registriert.