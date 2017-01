Vorwurf 1: «Bauern profitieren nicht»

Der Erfolg hält an, Maiers Geschäft brummt – für einige offenbar zu gut.

Thomas Rippel, Bauer auf dem Hof Maiezyt im Berner Oberland gehört zu ihnen. Und Rippel ist nicht nur Bauer, sondern auch Konkurrent: Er bietet sein Fleisch auf ähnliche Weise wie Maier an – und erhebt nun happige Vorwürfe gegen seinen Konkurrenten aus der IT-Branche. Auf dem Blog Swiss Bio Farmer schreibt der Berner Oberländer am 1. Januar:

Kuhteilen: Partner der Bauern, Held der Konsumenten – nicht wirklich! Es sieht alles so harmonisch aus auf der Seite von kuhteilen.ch. Wenn ich hier einkaufe, dann handle ich ökologisch, verhindere Foodwaste und helfe obendrein noch den Bauern. Nur leider stimmt das nicht! Was mich als Bauer am aller meisten stört ist, das Moritz Maier von Kuhteilen sehr stolze Preise für sein Fleisch verlangt (das ist ja gut!), aber vom stolzen Preis praktisch nichts den Bauern gibt! In der Migros kostet ein Kilo Bio-Rindfleisch im Durchschnitt 35 Franken. Der Bauer bekommt davon pro Kilo 17.91 Franken (51.1%). Bei Kuhteilen koste ein Kilo Bio-Rindfleisch 45 Franken. Der Bauer bekommt davon pro Kilo 18.66 Franken (41.5%).

«Er betreibt nur die Homepage und verdient mehr als ein Schweizer Bauer, der 60 Stunden und mehr pro Woche arbeitet», sagt Rippel zu watson. Ausserdem bekomme Maier von den Medien ständig Aufmerksamkeit, das sei nicht fair. Rippel attackiert Maier nicht nur auf dem Blog sondern auch über Facebook. Darauf reagierte Maier anfänglich noch: