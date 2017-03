Es blieb zunächst unklar, wer Nachfolger werden soll. Das Präsidialamt kündigte eine spätere Ankündigung Zumas an. Der Präsident hatte Gordhan und dessen Stellvertreter am Montag unerwartet von einer internationalen Informationsveranstaltung mit Investoren in London zurückgerufen. Die Anweisung schickte die Landeswährung Rand auf Talfahrt. An der Börse in Johannesburg gerieten vor allem Bankaktien unter Druck.

Gordhan wird von Investoren als Stabilitätsgarant betrachtet. Er setzt sich für eine Belebung der Wirtschaft ein. Es wird befürchtet, dass ohne ihn eine niedrigere Bonitätsnote droht. Zeitungsberichten zufolge soll sein Verhältnis zu Zuma angespannt sein. Zumas Unterstützer werfen demnach Gordhan vor, sich zu stark in Regierungsangelegenheiten eingemischt zu haben.