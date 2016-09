Zuerst ein Energiewendegesetz

Die Stilllegung von Fessenheim war für Hollande Teil eines umfassenden Energiekonzeptes, das den Atomanteil an der nationalen Stromproduktion von heute 75 Prozent bis 2015 auf 50 Prozent senken will. Ein gigantisches Unterfangen. Ein «Energiewendegesetz» machte 2015 den Beginn. Als Mittel zur CO2-Reduktion wird die Wind- und Sonnenenergie genannt. Und die Atomkraft. Deren Nennleistung wird in dem Gesetz plafoniert – allerdings auf 62,3 Gigawatt im Jahr, gleich viel wie heute. «Damit könnten alle 58 Atomreaktoren am Netz bleiben», erboste sich Greenpeace und rechnete vor, dass Frankreich nicht nur Fessenheim schliessen wüsste, sondern 15 weitere Meiler, wenn es die Atomstromproduktion wirklich auf 50 Prozent herunterfahren möchte. Fessenheim könne erst abgestellt werden, wenn in Flamanville (Normandie) der neuartige Druckwasserreaktor EPR fertig gebaut sei, meinte die Umweltministerin Ségolène Royal.

Das wird frühestens 2018 der Fall sein – wenn Hollandes Amtszeit abgelaufen ist. Dass der unpopuläre Präsident wiedergewählt wird, ist unwahrscheinlich. Und die konservativen Präsidentschaftsfavoriten erklären, sie würden das AKW Fessenheim nicht stilllegen. Favorit Alain Juppé hat dies sogar in einem Brief an Parteifreund Brender im Rathaus von Fessenheim schriftlich festgehalten.

Hollandes Versuch, sowohl die nationale Nuklearindustrie wie auch die Umweltschützer zufriedenzustellen, wird für alle Seiten zum Desaster. Die grüne Partei EELV ist vor zwei Jahren wütend aus der Regierung ausgetreten, und die verunsicherten Atomkonzerne EDF und Areva sind in eine schwere Krise geschlittert.

Mit den nahenden Präsidentschaftswahlen (Mai 2017) will Hollande wenigstens noch einen formellen Schliessungsentscheid durchdrücken. Im August drängte er die EDF – an der die französische Regierung mit 85 Prozent der Anteile das Sagen hat – zu einem Abfindungsvertrag von vorerst 400 Millionen Euro für die Fessenheim-Abschaltung. Mitte September soll die AKW-Belegschaft über das Stilllegungsdekret informiert werden. Gewerkschaften und EDF-Chef Jean-Bernard Lévy setzen aber alles daran, die Termine hinauszuzögern. Und selbst wenn es Hollande gelingen sollte, das Fessenheim-Dekret noch vor Mai 2016 zu unterzeichnen, sind die Folgen umstritten: Juristen sind sich uneins, ob ein neuer Präsident das Dekret einfach aufheben könnte – oder das Genehmigungsverfahren neu beginnen müsste.

Absurde Lage

Auch im Elsass ist niemand glücklich über die ungeklärte Situation, klagt Aline Baumann vom Verein «Stop Fessenheim» über das «politische Rumgedruckse», das die jahrelang erkämpfte und endlich nahe geglaubte Stilllegung plötzlich wieder in weite Ferne rücke. «Während Italien, Österreich, die Schweiz oder Deutschland ihre Energiepolitik mutig revidiert haben», meint die Vereinspräsidentin, «ist Frankreich schlicht unfähig, aus der Atomkraft auszusteigen.»