Im ersten Halbjahr 2016 reisten insgesamt 376'100 Besucherinnen und Besucher auf das Jungfraujoch, wie die Jungfraubahn-Gruppe am Montag mitteilte. Das sind 48'500 weniger als im Rekordvorjahr. Die Besucherzahlen entsprechen aber immer noch dem zweithöchsten Ergebnis der Unternehmensgeschichte.

Negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt hätten sich die Terroranschläge in Europa, die Unruhen in der Türkei sowie die Flüchtlingsthematik, heisst es im Communiqué. Insbesondere das Gruppengeschäft aus Asien habe gelitten. Erschwerend hinzugekommen seien die neuen Visa-Bestimmungen in China.