Dabei fällt auf: Innert fünf Jahren sank die Zahl der Vollzeitstellen um 5433. Investitionen in die Digitalisierung und damit der Automatisierung von Arbeitsprozessen machten es möglich, Stellen in den rückwärtigen Diensten abzubauen. Doch trotz Stellenabbau sind die Personalaufwendungen höher. Zum einen sind die Löhne für Investmentbanker und Vermögensverwalter nach wie vor hoch. Gleichzeitig verstärkten die Aufseher die Regulierung. Daher müssten die Banken mehr Juristen, Risiko- und Compliance-Experten beschäftigen. Diese hochqualifizierten und eben entsprechend gut bezahlten Mitarbeiter sollen unter anderem dafür sorgen, dass die Regeln einer guten Geschäftsbesorgung eingehalten werden.

Die neuen Regelwerke müssen auch in den Computersystemen, der IT, abgebildet werden. Das lässt die Sachkosten ansteigen. Zudem investiert die UBS immense Summen in die Digitalisierung. Dazu zählen auch neue IT-Tools, damit sich Kunden via Smartphones oder Tablets rund um die Uhr über ihre Geldangelegenheiten informieren und Transaktionen tätigen können. Daher betonte Ermotti gestern, es würden nicht nur Kosten gespart, sondern es werde auch investiert. Eben zum Beispiel in IT. Hohe Kosten verursachen aber auch spezialisierte Anwälte, die wegen der nicht enden wollenden Rechtshändel benötigt werden. Verbucht werden sie als Sachaufwand.

Diese Trends tangieren nicht nur die beiden Grossbanken, sondern die gesamte Finanzbranche, wie Branchenexperten bestätigen. Seit der Jahrtausendwende steigen die Kosten gemäss einer Studie des Beratungsunternehmens EY stärker als die Erträge. Das drückt auf die Gewinne. Dies gilt letztlich auch für die UBS: 2011 betrug deren Reingewinn 4,4 Milliarden Franken. 2016 waren es noch 3,3 Milliarden (siehe nachfolgende Tabelle). Einen Ausreisser nach oben gab es: 2015 belief sich der Gewinn auf 6,2 Milliarden, wenn auch mithilfe einer Steuergutschrift von 900 Millionen Franken.