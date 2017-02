"Comandante" (Kommandeur) soll der Film heissen und die Serie "Chávez, de arañero a comandante" (Chávez, vom Süssigkeitenverkäufer zum Kommandeur). Verantwortlich für das Projekt sind Informationsminister Ernesto Villegas und Kulturminister Adán Chávez, der Bruder des Ex-Präsidenten. "Wir zeigen den wahren Chávez im Fernsehen und im Kino", sagte Maduro.

Seit der vergangenen Woche wird im Nachbarland Kolumbien die Sony-Serie "El comandante" über Chávez ausgestrahlt. Maduro hatte die Darstellung seines Vorgängers in der Produktion mehrfach kritisiert. In Venezuela wurde die Serie verboten, weil sie das Andenken an den Ex-Präsidenten beschmutze.

Der Linkspopulist Chávez wird von seinen Anhängern noch immer verehrt. Er starb 2013 an Krebs.