Frau Mandl, die Marke «Vögele» ist vielen Schweizern geläufig. Trotzdem soll sie nach der Übernahme durch OVS verschwinden. Warum?

Teresa Valerie Mandl: Gründe, nicht wiedererkannt werden zu wollen, liegen oft im Misserfolg. Wobei sich die Frage stellt, ob ein Wiedererkennen hier überhaupt möglich war. Die Marke wurde durch unpassende Werbefiguren wie die Geschwister Cruz verwässert. Angestammte Kunden konnten mit den neuen Werbefiguren nichts anfangen. Und für Junge war die Kommunikation wenig glaubhaft, da die Produkte und das alte Image nicht dazu passten. Vögele hat über Jahre den Turnaround nicht geschafft – die Schlagzeilen waren meist negativ. Es ist also fraglich, ob die Marke wiedererkennbare Erfolgselemente hat, die man weiter nutzen könnte.

Viele bekannte Schweizer Marken sind verschwunden. Was läuft im Marketing in solchen Fällen schief?

Oft werden Trends verpasst. Gerade die Mode hat einen grossen Wandel durchgemacht. Einerseits in der Art und Weise, wie Marketing betrieben wird. Nicht jedes Unternehmen weiss mit digitaler Welt, Bloggern, Kanalvielfalt und Kooperationen umzugehen. Aber auch in der Produktionsgeschwindigkeit, zu guten Preisen am Puls der Zeit sein. Dazu kommen ausländische Konkurrenz, Margen- und Konsolidierungsdruck. Stationäre Händler müssen sich noch mehr überlegen, wie der Kunde in Zukunft einkauft und was er im Handel sucht. Das Erlebnis tritt in den Vordergrund, reine Warenpräsentation reicht längst nicht mehr. Dass es nicht allein um klassisches Marketing geht, zeigt auch Zara – das Unternehmen betreibt keine klassische Printwerbung.