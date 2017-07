In der Nacht auf Mittwoch, 5. Juli beobachtete ein aufmerksamer Anwohner, wie ein Mann in ein Telecom-Fachgeschäft an der Buchserstrasse in Aarau einbrechen wollte. Er meldete dies sofort dem Polizeinotruf 117.

Um 1.45 Uhr ging der Anruf ein, nach nur 6 Minuten gelang es einer Patrouille der

Kantonspolizei, einen Tatverdächtigen unweit der genannten Adresse anzuhalten und festzunehmen.

Es handelte sich um einen 28-jährigen libyschen Asylbewerber. Dieser stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss, schreibt die Kantonspolizei.

Missglückter Einbruchsversuch

Durch den Versuch, die Verglasung des Verkaufsgeschäfts mit Gewalt einzuschlagen, entstand Sachschaden von einigen tausend Franken. Dem Tatverdächtigen gelang es nicht, in das Geschäft einzubrechen und etwas zu stehlen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine

Strafuntersuchung eingeleitet. Der Festgenommene wurde vorläufig inhaftiert. (kob)