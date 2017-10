Der Beschuldigte sagte an der Gerichtsverhandlung, er habe niemanden gefährden oder gar umbringen wollen. Er sei nur in der Absicht in den Spielsalon gegangen, dort Geld zu rauben. Den ersten Schuss habe er bewusst auf einen Spielautomaten abgegeben, um einen Gast dazu zu bringen, die Türe freizugeben und ihm die Flucht zu ermöglichen. Draussen habe er noch zweimal in die Luft geschossen, damit er habe fliehen können.

Die Verteidigung beantragte drei Jahre Haft, davon zwei Jahre unbedingt. Es handle sich nicht um versuchten Mord, sondern um Gefährdung des Lebens.

Das Gericht setzte die Strafe gar noch höher an, als von der Staatsanwaltschaft gefordert: Es verurteilt den Türken zu 15 Jahre Haft unbedingt. (az/fh)

