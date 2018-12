Am Sonntag morgen circa 6 Uhr verlor ein bergwärts fahrender Automobilist die Kontrolle, überfuhr erst eine Fussgängertafel, danach reisst er den Pfosten eines Bushäuschens ein. Dieses stürzt danach in sich zusammen. Das Auto mit deutschem Kennzeichen kommt schliesslich an einem Baum auf dem Dach liegend zum Stillstand. Das meldet ein Leserreporter. Über Verletzte ist zur Stunde nichts bekannt.