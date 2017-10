Heute stehen zwei Männer vor dem Bezirksgericht in Aarau. Die beiden mutmasslichen Kriminaltouristen werden beschuldigt, im Sommer 2016 in mehrere Häuser in Gränichen eingebrochen zu sein. Aufmerksamkeit erregte der Fall vor allem wegen dem Grosseinsatz der Polizei, die die Maisfeldräuber mit Hunden und Helikoptern verfolgte.