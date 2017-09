Ein herrenloser Koffer am Bahnhof Aarau beeinträchtigte am Freitag den Feierabendverkehr. Die grosse Frage: Ist der Koffer gefährlich? Dutzende Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Bombenspezialisten waren vor Ort, um die Situation zu klären. Kurz vor 19 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben.

Jetzt ist bekannt: Beim Besitzer des Koffers handelt es sich um einen 51-jährigen Schweizer aus der Region Aarau. Dies sagte Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, am Montag auf Anfrage. In der polizeilichen Befragung, zu der der Mann am Samstag einbestellt worden sei, habe der Aargauer angegeben, dass er den Koffer beim Bahnhofseingang deponiert und nachher vergessen habe. Wie genau die Umstände waren, das ist laut Pfister offen. Der Mann habe angegeben, nichts Böses im Sinne gehabt zu haben.