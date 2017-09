Wie entscheidet Einwohnerrat?

Im Moment ist Yilmaz’ Beschwerde beim Regierungsrat sistiert. Sagt der Einwohnerrat am 18. Oktober erneut Nein zur Einbürgerung, müsste die Regierung doch noch einen Entscheid fällen.

Der Buchser Einwohnerrat hat 40 Sitze. In der Juni-Sitzung wurde Yilmaz’ Einbürgerungsgesuch mit 12:20 bei 5 Enthaltungen abgelehnt. Dieses Mal könnte es aber reichen.

Die SP-Fraktion (6 Sitze) dürfte wie schon im Juni geschlossen Ja stimmen. Auch von den Grünen (3) ist Support zu erwarten, sagte doch Parteipräsident und Einwohnerrat Werner Schenker schon beim letzten Mal, er traue dem Urteil der bürgerlich zusammengesetzten Einbürgerungskommission nicht vorbehaltlos. Die CVP (4), die die Präsidentin der Einbürgerungskommission stellt, könnte sich aus diesem Grund der Stimme enthalten oder Nein sagen. Von der EVP (4), die die Einbürgerung im ersten Anlauf nicht geschlossen unterstützt hat – das sei wie bei der Autoprüfung, entweder bestehe man oder eben nicht, hiess es – könnten ebenfalls noch Nein-Stimmen kommen.

Anders die FDP (10 Sitze): Erstens ist es wahrscheinlich, dass die Fraktion ihre beiden Gemeinderatsmitglieder – Kleiber und Affolter – unterstützt, die in dieser Sache ihren Kopf hinhalten müssen. Zweitens hatte sich unter anderem Fraktionschef Beat Spiess schon letztes Mal für die Einbürgerung von Funda Yilmaz eingesetzt: Er sei überzeugt, dass eine Ablehnung rechtlich nicht haltbar sei und zu einer Niederlage für die Gemeinde Buchs und die Einbürgerungskommission führen werde. Einzelne Fraktionsmitglieder kennen Yilmaz zudem persönlich und haben sich auch in die Liste der Unterstützer eingetragen, die sie zusammen mit ihrer Beschwerde an den Regierungsrat schickte.

Gibt SVP den Ausschlag?

Bleibt die SVP. Sie ist mit 13 Sitzen die stärkste Partei im Einwohnerrat – und hat grossmehrheitlich gegen die Einbürgerung gestimmt. Parteipräsident Wolfgang Schibler sagt, es sei noch nicht klar, wie die Fraktion stimmen werde. «Fraktionspräsident Hans Hartmann und ich als Parteipräsident sind jedoch der Meinung, dass man der Einbürgerung zustimmen muss. Es wurde viel Geschirr zerschlagen. Nun ist es wichtig, dass wir die Sache sauber über die Bühne bringen. Der Gemeinderat hat richtig gehandelt, indem er Frau Yilmaz erneut zum Gespräch eingeladen hat. Ich hätte nur erwartet, dass er das früher macht – als absehbar wurde, was für eine negative Richtung die Berichterstattung nimmt.»

Schibler, der im November neu für den Einwohnerrat kandidiert, war an der Juni-Sitzung selber anwesend und sass ganz in der Nähe von Funda Yilmaz in den Besucherrängen. Und er hätte entgegen dem Grossteil der SVP-Fraktion «eher Ja gestimmt», wie er sagt. «Und zwar weil sie hier geboren und aufgewachsen ist, einem guten Beruf nachgeht und Geld verdient. Wie Nationalrat Andreas Glarner schon gesagt hat: Man bürgert viele ein, die nicht so viele Integrationsmerksmale aufweisen wie Frau Yilmaz.»