In der Nacht auf Donnerstag rückten mehrere Polizeipatrouillen aus, nachdem eine Meldung über einen Einbruch in ein Restaurant im Schachen in Aarau eingegangen war.

Nach zirka 10 Minuten gelang es einer Patrouille der Stadtpolizei Aarau, vor dem Tatobjekt eine erste Person festzustellen und anzuhalten. Drei weitere mutmassliche Einbrecher konnten im Obergeschoss und auf einem Dach angehalten werden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer im Alter von 17 bis 35 Jahren. Die meisten der Tatverdächtigen standen unter Alkoholeinfluss. Es handelt sich um eritreische Staatsangehörige. Der Jüngste befindet sich im Asylverfahren.

Staatsanwaltschaft hat Verfahren eingeleitet

Die Festgenommenen wurden zur Einleitung der weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau übergeben. Die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft eröffneten sogleich eine Strafuntersuchung.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die Täterschaft gewaltsam durch ein Fenster in die Liegenschaft eingebrochen sein, um an Deliktsgut (alkoholische Getränke) zu gelangen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wird beim Zwangsmassnahmengericht die Anordnung von Untersuchungshaft für die drei erwachsenen Beschuldigten beantragen. Ob sie sich für weitere Vermögensdelikte zu verantworten haben, soll nun abgeklärt werden.

