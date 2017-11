Ein in Richtung Benken fahrender Autolenker ist am späten Freitagnachmittag in Küttigen nach einem Ausweichmanöver eine Böschung hinuntergerutscht. Den Selbstunfall hatte ein entgegenkommenden Fahrzeug provoziert, das in der Mitte der Benkenstrasse fuhr. Die Kapo sucht Zeugen.