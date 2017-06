Generell sei sie aber kein besonders politischer Mensch, das gibt sie zu. Deshalb ist sie nicht auf dem Laufenden, was in der Schweizer Politik passiert. Sie betont aber: «Wenn ich Schweizerin werde und abstimmen darf, informiere ich mich natürlich vorher.» Auch in Geschichte oder im Berufsschul-Fach «Allgemeinbildung» war sie nie besonders gut, erzählt Funda Yilmaz. «Ich war selber überrascht, dass ich im schriftlichen Staatskundetest 100 Prozent erreicht habe.»

«Vor allem Schweizer Freunde»

Die Einbürgerungskommission hatte bemängelt, dass sie im Dorf zu wenig integriert sei. Funda Yilmaz streitet das nicht ab, gibt aber zu bedenken: «Ich ging in Rohr in die Oberstufe. Und ich wohne in einem kleinen Quartier weitab vom Buchser Zentrum, direkt an der Grenze zu Suhr beim Schwimmbad. Viele wissen nicht einmal, dass das noch zu Buchs gehört.» Sie habe zwar überwiegend Schweizer Freunde, diese seien aber nicht in Buchs wohnhaft – und die Kommission habe explizit Kontakte in Buchs verlangt.