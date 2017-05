«Leider», sagt Anghileri, hätten die Autofahrer mittlerweile einen neuen Schleichweg durchs Schachenquartier entdeckt. Sie nähmen die Asylstrasse, am Kindergarten vorbei, bögen kurz vor den Betonblöcken in den Blumenweg (Fahrverbot, Zubringer gestattet) ab, an dessen Ende in den Pfrundweg und dann in die Schiffländestrasse. Zu Stauzeiten, wenn es auf der Schiffländestrasse Stau habe, beschreibt Anghileri, könne man so drei bis vier Minuten Zeit einsparen.Anghileri, der selber an einem Stichsträsschen des Blumenwegs wohnt, will das nicht länger hinnehmen. Er sammelt sowohl mit Flyern als auch auf der Petitionsplattform petitio.ch Unterschriften, um die Stadt zum Handeln zu bewegen. Sein Lösungsvorschlag: «Man könnte die Asylstrasse kurz vor dem Kindergarten wieder mit Betonblöcken oder einem Blumentrog schliessen, damit der Schleichweg abgeschnitten wird.»

Diesen Vorschlag habe er zwar früher schon mal der Stadt unterbreitet; Jolanda Urech sei – damals noch als normale Stadträtin – sogar vor Ort gewesen. «Mir wurde aber gesagt, dass die Bewohner des Blumenwegs dann keine Zufahrt zu ihrem Haus mehr hätten.» Anghileri argumentiert jedoch, dass er und die anderen Anwohner problemlos von der Westseite her via Pfrundweg zu ihren Häusern gelangen könnten. Dort ist der Blumenweg zwar teilweise in Privatbesitz, es handelt sich jedoch um eine öffentliche Verkehrsfläche.