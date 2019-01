1. Die Tat Am Donnerstag, 17. Januar 2019, hat eine unbekannte Täterschaft die 66-jährige Hildegard Enz Rivola ermordet. Die Tat geschah an der Erlinsbacherstrasse 40 in Aarau, der Wohnadresse des Opfers. Der Täter stach kurz nach 18 Uhr mit einer Messer mehrmals auf die Schweizerin ein. Die Kantonspolizei schrieb in der Medienmitteilung vom Freitagmorgen von "zahlreichen Stichverletzungen". Nachbarn hörten die Frau um Hilfe rufen und eilten zu ihr. Sie lag blutüberströmt am Boden vor dem Wohnungsseingang. Die Nachbarn alarmierten sofort den Notruf und leisteten Erste Hilfe, holten Wolldecken. Hildegard Enz Rivola wurde zwar noch per Ambulanz ins Spital gebracht, doch sie erlag dort am selben Abend ihren schweren Stichverletzungen. Hildegard Enz Rivola lebte allein mit ihrem Hund.

2. Der Tatort Geschah die Tat in der Wohnung des Todesopfers oder im Freien, an oder vor der Haustür? Aus ermittlungstaktischen Gründen hüllen sich Polizei und Staatsanwaltschaft dazu in Schweigen. Unklar ist, ob das Opfer während oder kurz nach der Tat um Hilfe rief. Auch, wie lange sie schon in der Wohnung war, also ob sie erst kurz zuvor von einem Spaziergang mit dem Hund nach Hause gekommen war – oder ob sie sich schon länger in der Wohnung aufhielt. Was sich zeigt: Die Wohnung liegt erhöht zur Erlinsbacherstrasse und ist von dort durch eine längere Treppe erreichbar. Die Wohnung und Wohnungstür sind von der Strasse aus nicht einsehbar.

3. Das Motiv Das Motiv für die Tat liegt im Dunkeln. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, wie sie in den letzten Tagen mehrfach kommunizierte. Es ist noch unklar, ob es sich um ein Beziehungsdelikt handelt oder ob die Tat einen anderen Hintergrund hat. Hildegard Enz Rivola lebte seit zehn Jahren getrennt von ihrem Ex-Mann. Sie habe keine Feinde gehabt, sagte er zu TeleM1. Um ein mögliches Beziehungsdelikt abzuklären, nimmt die Polizei Familie, Freundes- und Bekanntenkreis des Opfers unter die Lupe. Hier haben die Abklärungen offenbar nicht zu einer dringend verdächtigen Person geführt. 4. Die Täterschaft Von der Täterschaft fehlte nach der Bluttat jede Spur. Sie ist offenbar schnell geflüchtet, denn das schwer verletzte Opfer konnte noch um Hilfe rufen, und die Nachbarn trafen die Täterschaft nicht mehr am Tatort an. Die Polizei hat auch kein Signalement einer Person veröffentlicht, die in der Nähe des Tatorts gesehen worden ist. Das weist darauf hin, dass die Täterschaft unbemerkt flüchten konnte. 5. Die Fahndung Die Ermittler unternehmen viel, um der Täterschaft auf die Spur zu kommen. Rund um den Tatort suchten Polizisten in einer grosse Aktion nach Spuren. Von der Auswertungen der Spurensicherung und des gerichtsmedizinischen Instituts werden sich die Ermittler weitere Informationen erhoffen. Möglich ist etwa, dass DNA-Spuren von der Täterschaft gefunden werden. Auch Kameras in der Nähe werden ausgewertet, ebenso Radaranlagen. Wie schon im Fall Rupperswil fragt die Polizei nach allfälligen Dashcam-Aufnahmen aus Fahrzeugen, welche im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe gemacht wurden.