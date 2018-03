Am Freitag um 21 Uhr fahren mehrere Fahrzeuge auf der Staffeleggstrasse von Aarau in Richtung Frick. Zwei Fahrstreifen stehen den Lenkern, die bergwärts fahren, zur Verfügung. Kurz bevor sie zusammengeführt werden, setzte der Fahrer eines schwarzen Bentleys zu einem riskanten Überholmanöver an – obwohl ein Fahrzeug entgegenkam, wie die Kantonspolizei mitteilt. Nur dank Brems- und Ausweichmanövern habe eine Kollision verhindert werden können.

Um den genauen Hergang rekonstruieren zu können, sucht die Kantonspolizei Zeugen, welche entsprechende Angaben machen können. Insbesondere bittet sie Bentley-Fahrer, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) zu melden.