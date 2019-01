Am Benkerjoch ist am Mittwochmorgen ein Salzstreuwagen von der Strasse abgekommen und umgekippt. Die Unfallmeldung ging um 6.50 Uhr bei der Kantonspolizei Aargau ein, wie Mediensprecher Bernhard Graser sagt. Der Unfall habe sich auf der Küttiger Seite ereignet. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bereits am Wochenende verunfallte ein Salzstreuwagen. In Hägglingen geriet er bergabwärts ins Rutschen, prallte gegen einen Weidezaun, eine Strassenlampe und in eine Steinmauer, bevor er zur Seite kippte: