Nach einer Schiesserei mit drei Verletzten in einem Clublokal in Oberentfelden konnte die Kantonspolizei am Sonntag einen 32-jährigen Türken mit Wohnsitz im Kanton Aargau festnehmen. Er wird dringend verdächtigt, aktiv an der Schiesserei in Oberentfelden beteiligt gewesen zu sein.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat gegen den Beschuldigten ein Verfahren eröffnet wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und wird beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.