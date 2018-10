Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wird gegen einen 32-jährigen Türken, der unter dringendem Verdacht steht, aktiv an der Schiesserei von Samstagnacht in einem Clublokal in Oberentfelden beteiligt gewesen zu sein, Untersuchungshaft beantragen. Trotz der Festnahme sind noch viele Fragen offen.