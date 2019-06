Am Donnerstag nahm die Kantonspolizei eine Meldung entgegen, wonach in Suhr ein Spaziergänger um zirka 10.30 Uhr auf einem Waldweg ein totes Reh gefunden habe. Gemäss Einschätzung eines Jagdaufsehers dürften die Verletzungen von Hundebissen stammen. Laut Kantonspolizei traf der Spaziergänger kurz vor dem Fund auf eine unbekannte Frau, welche ihm gegenüber angab, dass ihr Hund in den Wald entlaufen sei.

Signalement: zirka 35 Jahre, 160 cm gross, schulterlange braune Haare, trug Jupe und pfiff nach ihrem Hund (dabei dürfte es sich um einen Border Collie, schwarz mit weissen Flecken handeln)

Die Kantonspolizei, Stützpunkt in Aarau (Tel. 062 836 55 55) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise entgegen. (mon)

