Es sind rund drei Monate vergangen, seit die 66-jährige Hildegard Enz Rivola in ihrem Zuhause an der Erlinsbacherstrasse in Aarau brutal niedergestochen wurde. Wie Tele M1 nun berichtet, soll der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Kroate aus der Region, 51-mal auf die Frau eingestochen haben. Der Regionalfernsehsender beruft sich auf eine «sichere Quelle».

«Bei einem solch übertriebenen brutalen Vorgehen spricht man im Fachjargon von einer Übertötung», erklärt der ehemalige Kriminalkommisar Markus Melzel. Beim Täter breche wie ein Damm, so Melzel: «Man hat das Messer schon in der Hand und alles ist voller Blut, dann klinkt es wie aus, und dann kann es zu so einer Übertötung kommen.»