Ein AZ-Leserreporter schreibt von einem Knall. Der Zug habe in Aarau einen Kran gestreift – er habe das Funkgespräch zwischen Zugchef und Lokführer mithören können. Der Zug stehe in Däniken, eine Scheibe sei kaputt.

Nach wenigen Minuten treffen die Polizei und der Lösch- und Rettungszug der SBB ein. Die Passagiere setzen die Fahrt später in einem Ersatzzug fort – mit einer Verspätung von knapp einer Stunde. Die Strecke zwischen Aarau und Olten war längere Zeit nur beschränkt befahrbar.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn bestätigt gegenüber der AZ, dass die Kette eines Baukrans in die Fahrbahn des Zuges geraten sei. Die genauen Umstände würden noch abgeklärt. Verletzt wurde niemand.

Erst am Samstagmorgen war in Schinznach AG der Ausleger eines Baukrans auf einen S-Bahn-Zug der SBB gestürzt. Auch dessen Frontscheibe ging dabei zu Bruch. Die rund 45 Passagiere blieben unverletzt. Die Lokführerin erlitt einen Schock und musste betreut werden.

Der Zwischenfall in Schinznach ereignete sich nach Polizeiangaben bei der Demontage eines Baukrans durch Mitarbeiter einer Firma. Der Ausleger des Baukrans war an einem Pneukran aufgehängt. Weshalb er in den Bereich der Gleise geriet, war unklar. Neben der Bahnstrecke werden zurzeit Mehrfamilienhäuser gebaut. (mau/mwa/sga/sda)