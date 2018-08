Beim Unfall in Othmarsingen bog ein 58-jähriger Lieferwagenfahrer um 10.30 Uhr von der Hendschikerstrasse links auf einen Parkplatz eines Restaurants ein. Von der Sonne geblendet, übersah er dabei einen korrekt entgegenkommenden, 79-jährigen Velofahrer. Es kam zur Kollision. Der Senior stürzte und wurde schwer verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Schwer verletzt bei einem Unfall wurde auch ein 29-jähriger Velofahrer am selben Tag in Aarau. Um 18 Uhr hielt ein Autofahrer vor einem Fussgängerstreifen an, um einen Passanten die Strasse überqueren zu lassen. Ein Velofahrer hinter ihm dürfte das zu spät bemerkt haben, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der 29-Jährige prallte ins Autoheck, stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.