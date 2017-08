Ärgernisse: Ärgerlich war laut dem OK, dass mehrere Beizen die Lärmgrenze wiederholt überschritten und die Festzeiten nicht einhielten. Die Polizei führte jede Nacht Lärmmessungen durch und schaltete bei drei Beizen die Musik ab. Ebenfalls ärgerlich sei das wilde Urinieren vieler Festbesucher gewesen.

Abfall: An der Badenfahrt waren rund eine Million Mehrwegbecher im Umlauf. Dadurch konnte der Abfall deutlich reduziert werden. Wie viel Abfall insgesamt entsorgt wurde, kann das OK noch nicht sagen. Das Team vom Werkhof hatte aber alle Hände voll zu tun und leistete zehn Tage lang eine schier unglaubliche Arbeit. Unter der Woche war die Stadt frühmorgens jeweils blitzblank geputzt.

Verkehr: Über eine Million Besucher reiste mit dem öffentlichen Verkehr an. Das benötigte über 4300 Zusätzliche Busfahrten, 50 Nacht-Extrazüge und hunderte von regulären Zügen, die für die Badenfahrt verlängert wurden. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens kam es regelmässig zu Verspätungen. Zur Sicherheit der Festbesucher und um Verspätungen zu vermeiden, wurde die Hochbrücke ab Montag gesperrt und ganz für die Fussgänger freigegeben. Unfälle oder grössere Schäden gab es im öffentlichen Verkehr keine.

Fundsachen: Während den zehn Tagen wurden beim Info-Stand der Stadt Baden (nur) 130 Fundgegenstände abgegeben. Sie können im Stadtbüro an der Rathausgasse 1 abgeholt werden.

Das Buch zum Fest: Der Fotograf Lukas Wassmann war während der Badenfahrt unterwegs in Badens Gassen. Autorinnen und Autoren wie Nora Gomringer, Heinz Helle, Matto Kämpf und Michelle Steinbeck haben Texte über das Fest geschrieben. Das Buch «Versus» erscheint im November beim Badener Verlag «Hier und Jetzt» und soll laut dem OK «im Nachhinein beglücken und etwas Futter für die nächsten 10 Jahre» bieten.

Was von der Badenfahrt bleibt: Von Goethe, der auf seinen Reisen gerne in Baden zur Kur weilte, stammt der Satz: «Alles Edle ist an sich stiller Natur und scheint zu schlafen, bis es durch Widerspruch geweckt und herausgefordert wird.» Besser hätte die Badenfahrt 2017 mit dem Motto «Versus» dem kaum nachleben können. Die Stadt Baden wurde in den zehn Tagen mit voller Wucht aufgeweckt und immer wieder aufs Neue herausgefordert. Bleibt zu hoffen, dass sie nicht wieder einschläft. Etwas Stille nach dem Trubel tut jetzt aber sicher ganz gut.