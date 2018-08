Ein 21-jähriger Automobilist fuhr Montagabend kurz vor 21 Uhr mit seinem BMW auf der Autobahn A1 in Richtung Bareggtunnel. Auf Gemeindegebiet Neuenhof hat der Kosovare wohl die Kontrolle über sein Auto verloren.

Auf der regennassen Fahrbahn prallte er in den rechts daneben fahrenden BMW, gelenkt von einer 32jährigen Schweizerin. Beide Autos prallten in der Folge gegen die Betonmauer am rechten Rand der Autobahn.



Beide Unfallbeteiligten sowie ein 7-jähriges Kind erlitten leichte Verletzungen, die Fahrzeuge Totalschaden. Der 21-jährige Autofahrer wird an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

