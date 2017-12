Eine 69-jährige Schweizerin fuhr am Samstagnachmittag um 15.15 Uhr in Kirchdorf auf der Landstrasse Richtung Untersiggenthal. Aus noch unbekannten Gründen geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Dieser prallte nach dem Zusammenstoss noch in ein weiteres Fahrzeug. Beim Unfall wurde niemand verletzt.



Die Kantonspolizei wurde durch die Stadtpolizei und die Feuerwehr Obesiggenthal in der Verkehrsregelung unterstützt. Der 69-jährigen Unfallfahrerin aus dem Bezirk Brugg nahm die Polizei den Führerausweis vorläufig ab. Der Sachschaden beträgt zirka 50'000 Franken. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache wurden eingeleitet.