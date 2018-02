«Alles was passiert, es ist Schicksal, was uns trifft», schrieb Isabella T. auf Facebook zu einem Selfie, gepostet am 12. Oktober 2017. Drei Wochen später folgt ein Bild (siehe oben), das die 20-Jährige zusammen mit einigen Männern in einer Bar zeigt. Isabella schrieb dazu, es sei ein «geiler» Abend gewesen.

Kurz darauf verschwindet die Serbin spurlos, wird monatelang vermisst und gesucht. Verwandte und Bekannte machten sich Facebook, wo Isabella T. über 3000 Kontakte hat, bei der Suche zunutze. Am 11. November wurden die ersten Vermisstmeldungen auf ihrem Profil geteilt – rund 100 weitere Posts folgten in den nächsten Monaten. In mehreren findet sich die Information, sie sei am 3. November zuletzt an der Zürcher Langstrasse gesehen worden.

Bei den Kommentaren zu Bildern und Posts auf Facebook finden sich am Anfang noch Sprüche. Jemand veröffentlicht ein Foto, auf dem Isabella einen Schluck aus einer Whiskyflasche nimmt. «Kein Wunder» sei es, dass sie verschwunden sei, schrieb der Kommentierende. Doch die Wochen zogen dahin, ohne dass es ein Lebenszeichen von Isabella gab. Die Witze nahmen ab, wurden von Theorien zu ihrem Verschwinden abgelöst.