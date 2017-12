Eine Patrouille der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal kreuzte den Fiat-Lieferwagen mit Litauischen Kontrollschildern am Montagabend um 20.30 Uhr auf der Zürcherstrasse in Neuenhof. Die Polizisten stoppten den Wagen in der Folge.

Im Fahrzeug sassen zwei Litauer im Alter von 30 und 35 Jahren, beide ohne Wohnsitz in der Schweiz. Im Auto fanden die Polizisten neuwertige Spirituosen, edle Marken-Handtaschen und Parfüms. Sämtliche Waren weisen einen Wert von mehreren tausend Franken auf.

Aufgrund des dringenden Verdachts, dass die beiden Litauer auf Einbruchs- und Diebestour gewesen sein könnten, wurden beide festgenommen. Die Kantonspolizei hat gegen die mutmasslichen Kriminaltouristen entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aktuelle Polizeibilder vom Dezember 2017: