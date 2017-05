«Das ist jetzt einfach alles drin», sagt Schadstoff-Diagnostiker Heinrich Senger beim Blick in die Mulde vor dem komplett ausgebrannten Haus in Wettingen. Asbest, Bauabfälle, Erde – alles sei gemixt. «Was wir hier sehen, ist nicht so, wie es sich gehört. Asbest-Abfälle gehören gesondert.»

Schon am Tag nach dem Feuer, arbeiteten die Brandermittler ohne Schutzmasken in der Ruine. Edgar Käslin, Bereichsleiter Chemie der Suva, nimmt sie aber in Schutz: «Je nach Tätigkeit müssen sie Atemschutz tragen. Nach meiner Kenntnis sind Brandermittler aber sehr gut sensibilisiert auf die Thematik Schadstoffe generell.»