Am Sonntag brannte in Killwangen ein schwarzes Audi-Cabriolet nieder. Das Fahrzeug stand auf einem Feld an der Würenlosenstrasse, zwischen der Autobahn und dem Bahnhof Killwangen. Das Feld wurde als Parkplatz vom Fischerverein Stausee Killwangen während eines Fischessens genutzt. Gemäss Angaben der Polizei ging die Brandmeldung am Sonntag kurz vor fünf Uhr abends ein. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. Neben dem abgebrannten Audi wurde ein weisser Ford beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 20'000 Franken ein.

Die Brandursache wird vom Brandermittlungsdienst untersucht. "Meistens handelt es sich in solchen Fälle um technische Störungen", erklärt Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. Er weist darauf hin, dass am gleichen Tag die Polizei zu einem anderen Fahrzeugbrand ausrücken musste. Laut Pfister sind solche Einsätze keine Einzelfälle: Sie kämen fast wöchentlich vor. Warum sich so oft Autos spontan entzünden, kann sich die Polizei aber nicht erklären.

