«Die Badenfahrt war für das ganze Team eine Grenzerfahrung», sagt Kevin Benz von «Dandy Shack». «Wir sind alle am Ende unserer Kräfte – aber glücklich.» Vor allem dank der Gäste, die für eine gute Stimmung sorgten, auch wenn zeitweise die Bar bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen sei. Auch für Andrés Höchli, den Frittenkönig von «LeKartoon», gehören die Gäste zu den Highlights. So hätten viele alte Schulfreunde oder Pfadi-Kollegen für schöne Momente gesorgt, als sie für einen Schwatz vorbeikamen und für die Badenfahrt zum Teil sogar aus Berlin oder den USA anreisten. Oder als am letzten Tag Kinder die Kartonröhren bemalten und die Beiz somit in ein farbiges Kunstwerk verwandelten. Für Alexander Marty von «UsVers» waren der Aufbau und die ganze Vorbereitung die schönste Zeit. «Ein Jahr lang haben meine Kollegen und ich diese Bücher gesammelt und danach zusammen das Projekt auf die Beine gestellt», sagt er, während er Frittier-Öl in Plastikflaschen abfüllt.