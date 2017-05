Die Ermittlungen deuten gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei auf Brandstiftung hin. Über die Täterschaft liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Ein Passant hatte den Brand in einem zugänglichen Unterstand bei einer Wohnsiedlung an der Allmendstrasse kurz nach 23 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte den Brand, bevor die Flammen auf den aus Holz gebauten Unterstand übergreifen konnten.

Bereits vor einer Woche hatte eine unbekannte Täterschaft in der Region Brugg mehrere kleinere Brände gelegt. In Gebenstorf brannte ein Holzstapel, und in Brugg wurde ein Toi-Toi-WC angezündet.

In der gleichen Nacht zündeten Unbekannte beim Bahnhof in Brugg ein Fahrrad an. In Trugi wurde der Inhalt eines Containers in Brand gesetzt.

Die Kantonspolizei prüft, ob zwischen den Bränden ein möglicher Zusammenhang besteht. Sie ruft die Bevölkerung in der betroffenen Region auf, wachsam zu sein und verdächtige Personen zu melden. (yas)

