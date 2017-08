Unglücklich sei gewesen, dass man dort mit Rücksicht auf das Freilichtspektakel «Universus» die Casino-Gäste zur besten Zeit für eineinhalb Stunden nur extrem eingeschränkt habe unterhalten können. Auch habe man den Grundsatzentscheid, den gesamten Kurpark mit dem Casino und seinem «House of Entertainment» zur generellen Ruhezone der Badenfahrt zu erklären, nicht nachvollziehen können. Doch: «Wir haben das Beste aus der Situation gemacht», sagt der Casino-Chef und fügt an, dass man sich auf das nächste Volksfest freue.

Deutlich weniger Kino-Besucher

Sehr ruhig ist es beim Kino Trafo in Baden und Elite in Wettingen geblieben. «Der Betrieb hat sich nicht gelohnt. Wir verzeichneten deutlich weniger Besucher als sonst», sagt Alexandra Sterk, Geschäftsleiterin der Cine Sterk AG. Das sei bei Grossanlässen wie beispielsweise der Badenfahrt und bei einer Fussball-WM immer so. «Filme zeigen wir aber trotzdem. Wir wollen auch für die Besucher etwas anbieten, die sich eine Auszeit nehmen möchten oder an der Festivität nicht interessiert sind.»

Während im «Trafo» und im «Elite» Filme gezeigt wurden, blieb das «Sterk» beim Bahnhof geschlossen. «Das Kino liegt mitten im Festgebiet. Wäre es offen geblieben, hätten Festbesucher es mehrheitlich aufgesucht, um sich zu versäubern», sagt Sterk. Das wäre nicht im Sinne des Familienunternehmens gewesen.

Das Hotel Limmathof im Bäderquartier zieht eine gemischte Bilanz. Die Badenfahrt sei «gut für das Wochenendgeschäft, aber nicht herausragend» gewesen, sagt Direktor Lorenz Diebold. So sei der «Limmathof» an den beiden Festwochenenden sehr gut gebucht und die sonst schlechteste Nacht, der Freitag, die beliebteste gewesen.

Doch blieb beispielsweise die Terrasse des Cafés Bistro Hirsch trotz schönem Wetter leer. «Die Gäste wollten verständlicherweise die Beizen in der Stadt besuchen.» Dennoch hätten einige Badenfahrer die «Limmathof»-Quellen zur Erholung und Regeneration genutzt, was fast dem Ursprung der Badenfahrt entspreche, sagt Diebold.