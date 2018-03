Die beiden 36 und 48 Jahre alten Schweizer wurden am Montag an ihren Wohnorten festgenommen und inhaftiert, wie die Staatsanwaltschaft Bischofszell am Dienstag mitteilte. Bereits am 1. Februar hatte die Polizei im Zusammenhang mit dem Leichenfund einen 36-jährigen Niederländer in Untersuchungshaft gesetzt.

Dieser hatte mit dem Opfer kurz vor dessen Verschwinden im vergangenen November persönlichen Kontakt. Die Aargauerin Isabella T. wurde am 12. November von Angehörigen als vermisst gemeldet. Am 25. Januar fand ein Spaziergänger die Leiche im Wald "Wilderentobel" bei Zezikon. Die tote Frau war in einen Teppich eingewickelt.