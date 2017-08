Traditionellerweise findet seit 1937 alle zehn Jahre eine grosse Badenfahrt statt; in der jüngeren Vergangenheit wird dazwischen zusätzlich alle fünf Jahre eine kleine Badenfahrt beziehungsweise ein Stadtfest gefeiert. Turnusgemäss müssten somit 2022 eine kleine und 2027 eine grosse Badenfahrt stattfinden. Doch die Badener haben in der Vergangenheit ihren Festrhythmus stets den Umständen angepasst, und in den Strassen der Stadt äusserten vergangene Woche viele Besucher die Hoffnung, das Jubiläum möge ein Grund für eine vorgezogene grosse Badenfahrt im Jahr 2023 sein.