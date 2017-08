Inspirierende Botschaft

Die Zuschauer haben aktiv zugehört und wurden inspiriert von Lisa Christ. Das Publikum liebte das tiefgründige. Die Zuschauer schätzen es, dass man dies an einer Badenfahrt erleben konnte, es war keine klassische Misswahl.

Patti Basler erzählte in einem Interview, dass Männer, Frauen und alles dazwischen und relativ ausgewogene und mit verschiedenen Kunstsparten teilgenommen haben. «Es gibt so viele diverse Lebensformen und Arten von Kunst und Schönheit, die schwierig in eine Schublade zu stecken sind», so Patti Basler.

Zum Schluss gab Lisa Christ mit Ihrem Text bekannt: «Es braucht keine Schubladen für Menschen, jeder Mensch ist ein Individuum. Schubladen sind gut für Socken aber nicht für Menschen.» Davon waren die Zuschauer so beeindruckt und applaudierten. Die Krönung wurde anhand des Applauses und der Begeisterung des Publikums entschieden. Organisatorin Etrit Hasler war davon begeistert, wie die Veranstaltung beim Publikum an.

Die schönsten Augenblicke der Badenfahrt: