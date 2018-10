Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 8.20 Uhr auf der Fislisbacherstrasse bei Birmenstorf. In einem Renault fuhr der 62-jährige Autofahrer von Fislisbach in Richtung Birmenstorf. Auf dieser Ausserortsstrecke kam er kurz vor der A1-Unterführung rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen prallte mit grosser Wucht gegen das Portal und wurde in die Unterführung geschleudert.

Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt er mittelschwere Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden.

Weshalb der 62-Jährige die Herrschaft über das Auto verloren hatte, ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Baden ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.