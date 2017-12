Klytaimnestra soll, als ihr Gatte Agamemnon siegreich aus dem Trojanischen Krieg zurückkehrte zu seinem Empfang einen Purpurteppich ausbreiten lassen. Was den alten Griechen recht, das ist zeitgenössischen Helvetiern billig. Und so liegt am Samstagabend ein roter Teppich ausgebreitet im Tempel der Muse Thalia – im Trafo zu Baden.

Schnöde trampeln zunächst Fotografen und Videojournalisten darauf herum. Energisch werden sie hinter Absperr-Seile verwiesen, wo sie – vor der Familie Moll in stattlichem Plakatformat hektisch Stative und Scheinwerfer aufbauen. Mit ihren Badenfahrten ist die Stadt zwar Kampf erprobt, aber eine Welt-Uraufführung hat natürlich eine andere Dimension, in der ein roter Teppich nur die Basis darstellt. Was wirklich zählt, ist, wer darauf zu den heiligen Hallen des weltbedeutenden Ereignisses schreitet.